Oğlunun Öldürdüğü Anne Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir
'de babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren Mehmet T. (55), tutuklanırken, anne Fikar T. son yolculuğuna uğurlandı.
Gözyaşları içerisinde Kırıkkale
'nin Karakeçili
ilçesinden alınan Fikar T.'nin cansız bedeni Kırşehir'in Hamit Köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Hamit Köyü Merkez
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Çiftlik
Köyü mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Kaman
İlçe Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Jandarma
Komutanı Nuri Çıracı ve merhumun ailesi katıldı.
Olay; Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşanmış, iddiaya göre, tır şoförlüğü yapan ve İstanbul
'dan kiralık araçla köyüne gelen Mehmet T., annesini dua etmek için Yukarı Çiftlik mevkiindeki babasının kabrine götürdü. Burada annesi Fikar T. (70) ile tartıştığı ileri sürülen Mehmet T., Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Sulubuk köyündeki baraj kıyısındaki yola cesedi bırakıp kaçmıştı. - KIRŞEHİR
Kırıkkale, Kırşehir, Anne, 3. Sayfa
Kaynak: İHA