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Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kanser tedavisi gören oğlunun ölüm haberini alan baba, evlat acısına dayanamayarak vefat etti. Baba-oğul kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verilecek.

26.09.2019 12:36

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oğlunun ölüm haberini alan baba Necati Çeçen, evlat acısına dayanamayarak vefat etti.

Ereğli Örencik Mahallesi sakinlerinden Özgür Çeçen, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün kansere yenik düşen genç, hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ ALAN BABADAN ACI HABER

Oğlunun ölüm haberini alan baba Necati Çeçen de evlat acısına dayanamayarak vefat etti. Baba ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunduğu tabutlar Gülüç Beldesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek yan yana konuldu, helallik alındı.

BABA-OĞUL YAN YANA GÖMÜLECEK

Vefat eden baba ile oğlu için Üçköy Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Baba ile oğlu daha sonra Üçköy mezarlığında yan yana toprağa verilecek.

Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi

Güncel

Kaynak: İHA

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