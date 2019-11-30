Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı

Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk(24) şehit düştü. Şehadet haberi, şehidin memleketi Adana'ya tez ulaştı. Bünyamin Çabuk'un babası Ünlen Çabuk, acı haberi ekmek teknesinin başında aldı. Haberi alan Çabuk'un gözyaşlarına boğulma anlarının görüntüsü, görenlerin yüreğini dağladı.

Irak'ın kuzeyinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un babası Ünlen Çabuk'un, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldığı öğrenildi.

BABA ÇABUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1530 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, Pençe 1-2 operasyonlarıyla koordineli olarak, Irak'ın kuzey bölgesindeki Hakurk'ta yürütülen operasyon esnasında yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Şehit Çabuk'un babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini Adana'nın Kozan'da ayakkabı boyarken aldı. Baba Çabuk'un Kozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yaptığı öğrenildi. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı.

ŞEHİT, MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Çabuk'un naaşı, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene, şehidin babası Ünlen, annesi Feriha, kardeşi Fatma Çabuk ile yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kozan Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verildi.