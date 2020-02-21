İdlib şehidinin babası, acı haberi akraba ziyaretinde aldı

Suriye İdlib 'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın acı haberi şehidin babasına kardeşini ziyarete gittiği evde verildi.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

BABA, KARDEŞİNİ ZİYARETTE HABERİ ÖĞRENDİ

Şehit olan askerlerden Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın şehadet haberi, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer tarafından Torbalı ilçesi Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kardeşini ziyarete gelen baba Remzi Fırıncıoğulları'na tebliğ edildi.

GÖZYAŞLARINI BOĞULDU

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, bina önünde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu. Şehit Fırıncıoğulları'nın amcasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesinin Narlıdere ilçesinde ikamet ettiği, baba Remzi Fırıncıoğulları'nın ziyaret için ağabeyine geldiği anne Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'da bulunduğu belirtildi.

Bekar olan Şehit Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesinin, memleketi Hatay ilçesi Samandağ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.