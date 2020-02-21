Haberler » Yaşam » İdlib şehidinin babası, acı haberi akraba ziyaretinde aldı - Haberler

İdlib şehidinin babası, acı haberi akraba ziyaretinde aldı

İdlib'de Esed Rejimini'nin hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın haberi babasına verildi. Fırıncıoğulları'nın babası haber verildiğinde kardeşini ziyaret ediyordu.

21.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:07

Suriye 'de Türk askerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın acı haberi şehidin babasına kardeşini ziyarete gittiği evde verildi.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

BABA, KARDEŞİNİ ZİYARETTE HABERİ ÖĞRENDİ

Şehit olan askerlerden Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın şehadet haberi, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer tarafından Torbalı ilçesi Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kardeşini ziyarete gelen baba Remzi Fırıncıoğulları'na tebliğ edildi.

GÖZYAŞLARINI BOĞULDU

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, bina önünde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu. Şehit Fırıncıoğulları'nın amcasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesinin Narlıdere ilçesinde ikamet ettiği, baba Remzi Fırıncıoğulları'nın ziyaret için ağabeyine geldiği anne Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'da bulunduğu belirtildi.

Bekar olan Şehit Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesinin, memleketi Hatay ilçesi Samandağ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İdlib şehidinin babası, acı haberi akraba ziyaretinde aldı

Ali Emre, İzmir, İdlib, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA


Yaşam

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:49:29