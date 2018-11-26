Oğlunun Şehit Olduğu Haberini Alan Anne: Beni Bir Gün Bile Üzmedi (2)

BABASI, ACI HABERİ ANKARA'DA ALDI İstanbul
'un Sancaktepe
ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot
Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın, Ankara
'daki baba evine de ateş düştü.
Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın acı haberi, Anıttepe
Kızılcık Sokak'ta yaşayan babası İsmet Şaylan'a sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Askeri yetkililer, İsmet Şaylan'a oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Baba Şaylan, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
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26 Kasım 2018 Pazartesi 18:23