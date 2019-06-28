Oğlunun şehit olduğu haberini tarlada aldı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın (26) acı haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Haberi tarlada alan anne Şirin Yıldırım, gözyaşları içinde geldiği evinin önünde yere çöküp, "Yavrum" diye ağladı.Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın şehit olduğu haberini, Erbaa ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Bülent Karacan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Mahmut Yıldırım acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun şehit olduğu haberini çalışmaya gittiği tarlada alan Şirin Yıldırım ise kısa süre sonra eve geldi. Anne Yıldırım evlerinin önüne geldiğinde yere çöküp, "Yavrum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Haberi alan yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehit Yıldırım'ın bekar olduğu ve 4 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı bildirildi. Şehit Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın cenazesinin, bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa verileceği bildirildi.

- Tokat