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Oğlunun telefonunu kıran kişiyi öldürdü

Balıkesir'de bir baba, oğlunu dövdüğünü ve telefonunu kırdığını iddia ettiği kişiyi öldürdü.

20.07.2019 13:07 Oğlunun telefonunu kıran kişiyi öldürdü
Balıkesir'de bir baba, oğlunu dövdüğünü ve telefonunu kırdığını iddia ettiği kişiyi öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Manyas Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yücel A.'nın oğlu ile Zafer Yılmaz isimli kişi, aralarında tartıştıktan sonra ayrıldı. Oğlunun dayak yediğini ve telefonunun kırıldığını duyan baba Yücel A., beline koyduğu silah ile Zafer Yılmaz'ın yanına gitti. Yücel A., sokakta oturan Zafer Yılmaz'a belinden çıkardığı silahla ateş etti. Yılmaz kaçmaya çalışırken aracın kapısının önüne yığılıp kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Zanlı Yücel A. ise ilk ifadesinde, Zafer Yılmaz'ın 13-14 yaşlarındaki çocuğunu dövdüğü ve telefonunu kırdığı için vurduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Zafer Yılmaz, Balıkesir, 3. Sayfa

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