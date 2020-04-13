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Oğlunun tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan kadın tedavi altına alındı

Çorum'da oğlunun tüfeğinden çıkan saçmalarla başından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

13.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:26
Oğlunun tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan kadın tedavi altına alındı
Çorum 'da oğlunun tüfeğinden çıkan saçmalarla başından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Gülabibey Mahallesi'ndeki Kapaklı 59'uncu Sokak'ta bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren polis ekipleri, Zöhre İ'yi (65) başından yaralanmış halde buldu. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralandığı belirlenen kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından evden kaçtığı belirlenen Zöhre İ'nin oğlu Seyfullah İ. (32), polis ekiplerince kısa süre sonra yakalandı.
Gözaltına alınan Seyfullah İ, emniyetteki ifadesinde, temizlemeye çalıştığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesinin yaralandığını öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Çorum, Güncel
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