Oğluyla fotoğraf çektirsin diye Norm Ender'in aracını durduran polis, herkesi güldürdü

Mekanın Sahibi isimli şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen rapçi Norm Ender, başına gelen olayla herkesi güldürdü. Çocuğuyla fotoğraf çektirmek istediği için Norm Ender'i durduran polisin o anları ise kameralara yansıdı.

ÇOCUĞU FOTOĞRAF ÇEKSİN DİYE ARACI DURDURDU

Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanan Norm Ender, Twitter hesabından bir polisle yaşadığı dialogu paylaştı. Ekibiyle özel aracıyla seyir eden Norm Ender, polis aracı tarafından takip edildiğini fark etti. Polisin anonsuyla kenara çekilen araçtan inen Norm Ender, memurun "Baba, çocuk sabah 7'den beri seni bekliyor. Şimdi 'Bir fotoğraf alacağım baba' dedi." sözleri üzerine şaşkına uğradı. Memurla tokalaşan Norm Ender, küçük çocuğun da yanaklarını sıkarak isteğini geri çevirmedi.

Norm Ender, polis memuruyla yaşadığı eğlenceli anları "Polisler niye peşimizde" notuyla Twitter hesabından paylaştı.