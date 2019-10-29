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Oğluyla fotoğraf çektirsin diye Norm Ender'in aracını durduran polis, herkesi güldürdü

Ünlü rapçi Norm Ender, özel aracıyla seyir ederken bir polis tarafından takip edildi. Oğluyla fotoğraf çektirmesi için aracın durdurduğunu belirten polisle rapçinin eğlenceli anları herkesi güldürdü.

29.10.2019 15:53

Mekanın Sahibi isimli şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen rapçi Norm Ender, başına gelen olayla herkesi güldürdü. Çocuğuyla fotoğraf çektirmek istediği için Norm Ender'i durduran polisin o anları ise kameralara yansıdı.

ÇOCUĞU FOTOĞRAF ÇEKSİN DİYE ARACI DURDURDU

Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanan Norm Ender, Twitter hesabından bir polisle yaşadığı dialogu paylaştı. Ekibiyle özel aracıyla seyir eden Norm Ender, polis aracı tarafından takip edildiğini fark etti. Polisin anonsuyla kenara çekilen araçtan inen Norm Ender, memurun "Baba, çocuk sabah 7'den beri seni bekliyor. Şimdi 'Bir fotoğraf alacağım baba' dedi." sözleri üzerine şaşkına uğradı. Memurla tokalaşan Norm Ender, küçük çocuğun da yanaklarını sıkarak isteğini geri çevirmedi.

Norm Ender, polis memuruyla yaşadığı eğlenceli anları "Polisler niye peşimizde" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Oğluyla fotoğraf çektirsin diye Norm Ender'in aracını durduran polis, herkesi güldürdü

Twitter, Polis, Magazin


YORUMLAR (9)
DOÇENT BEY:vkuat var desen gelmez. . . kavga var desen kaçar. . . hırsız var desen olay bitince tutanak tutmaya gelir. . . türk polisinin 17 yılda geldiği nokta. . .
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.....:Boşun boşu adam ne abarttınız...
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WOLF:ülkenin polisine bak. . yazık
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UCUBE:Görevini boş yere kullanma! Sınava 1 dakika geç kalan öğrenciyi içeri almazsınız ama kendi çocuğunuz resim çekilsin diye kamunun arabasını vede elbisesi ile görev başında olmadık iş yaparsınız. YAZIK!
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MUHO VAN LI:RAPÇI MARPÇI OLMUŞTA NOLMUŞ. ETİKET İYİ DEĞİL NE ADAMLAR ETİKET SAHİBİ OLMUŞTA İNSAN ADAM OLMAMIŞ. POLİS GÖREVİNİN YAPIYOR KARDEŞİM.
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0 3
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AYKUT:Bir de haberi okuyup yorum yazsan . . Okuma özürlü kardeşim :)
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4 0
DOST ACI SÖYLER:İdam geri gelsin
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1995 1156
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GÖNÜL:en iyi rap şarkıcısı. .
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GÖNÜLÜN GİZLİ HAYRANI:evlen lan bemle
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