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OĞLUYLA UÇAN ÇATININ ALTINDA KALIYORDU; O ANLARI ANLATTI

Beyoğlu'nda, 15 aylık oğluyla birlikte bakkala giderken, lodos nedeniyle düşen profil çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Burak Aşçı, o anları anlattı.

22.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:17 OĞLUYLA UÇAN ÇATININ ALTINDA KALIYORDU; O ANLARI ANLATTI

'nda, 15 aylık oğluyla birlikte bakkala giderken, lodos nedeniyle düşen profil çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Burak Aşçı, o anları anlattı.

Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle araçların üzerine uçtu. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Oğluyla birlikte son anda uçan çatının altında kalmaktan kurtulan Burak Aşçı "Sabahleyin oğlumla bakkala gidiyorduk. Oğlum yürüsün diye kaldırımdan gidiyorduk. Çöp vardı, ana yola çıktık. Ana yola çıktığımızda oğlum ağlamaya başladı. Yürümek istemedi fazla rüzgar yüzünden. Kucağıma aldım. Kucağıma aldıktan sonra iki adım attım, yukarıdan ses geldi. Yukarı baktığımda çatının kalktığını gördüm ondan sonra da hiç arkama bakmadan bakkalın oraya doğru koştum. Bakkalın oraya geldiğimde çatı zaten aşağı düşmüştü. İlk önce karşı çatıya düştü sonra yola düştü" dedi.  

Görüntü Dökümü:

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-Burak Aşçı'nın açıklamaları


- İstanbul

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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