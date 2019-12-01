Oğluyla yaşayan kadın evinde başından darbedilmiş halde ölü bulundu

Adana'da bir kadının evinde başından darbedilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yanına gelen kardeşi Erol G'nin (33) tuhaf davrandığını fark eden Karslılar Mahallesi'nde oturan ablası, yakınlarını arayarak kardeşinin, annesi Durdu G. (64) ile kaldığı evi kontrol etmelerini istedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki eve gelen yakınları, Durdu G'yi hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Durdu G'nin başına sert sicimle vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erol G. gözaltına alındı, evde inceleme yapan polis ekipleri pencere camlarının kırık olduğunu tespit etti. Zanlının ruhsal durumunun bozuk olduğu ve madde kullandığı, daha önce de annesiyle tartışıp eve zarar verdiği, ikili arasında dün akşam da kavga çıktığı iddia edildi.

Anne Durdu G'nin bir süre önce evden ayrıldığı ancak dün geri döndüğü öne sürüldü.

Bu arada, olay yerine gelen ailenin yakınları, polis ve gazetecilere tepki gösterdi. Kadının cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Annesi Durdu G. yi darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erol G, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gazetecilerin "Nasılsın?" sorusuna zanlının "İyiyim, iyiyim, iyiyim" şeklinde yanıt vermesi dikkati çekti.

Sağlık kontrolünün ardından Erol G. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA