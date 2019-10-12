Ogm ormanspor: 64-72

SALON: DSİ Etlik Spor

HAKEMLER: Aydın Karaçam , Seda Esen, Ogün Cılız

BOTAŞ: Büşra Akbaş(11), Melis Gülcan(7), Kelsey Mitchell(21), Fagbenle(14), Hollingsvorth(5), Cansu Köksal, Pelin Gülçelik, Marina Baş(6)

OGM ORMANSPOR: Pelin Bilgiç(5) Damla Gezgin(3), Ogunbowale(26), Alison Leedham(8), Robinson(8), Nilay Kartaltepe(6), Lynne Paris(16)

1'İNCİ PERİYOT: 16-15

İLK YARI: 35-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Botaş Spor Kulübü, OGM Ormanspor'u konuk etti. Ankara DSİ Etlik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada OGM Ormanspor, Botaş'ı 72-64 mağlup etti. Maçın en skorer ismi OGM Ormanspor adına 26 sayı üreten Ogunbowale oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodu çekişmeli başladı. Hücumda karşılıklı sayılar bulan iki takım savunmada basit hatalar yaptı. Botaş'da Fagbenle ve Melis'in etkili oyununa, OGM Ormanspor'da Paris ve Robinson sayılarıyla karşılık verdi. İlk periyot 16-15 Botaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

2'nci periyotta Botaş, üst üste sayılar bulan Mitchell'le 5-0'lık seri yakaladı. Hücumda Ogunbowale ile sayılar bulan OGM Ormanspor, farkın açılmasına izin vermedi. Pota altında Paris ve Ogunbowale ile sayı bulmaya devam eden OGM Ormanspor 30-29 öne geçti. Çeyreğin bitimine 2 dakika kala kaptan Büşra ile sayılar bulan Botaş, skoru 33-33'e getirdi. Kalan dakikalarda faul atışlarından sayı üreten yeşil-beyazlı ekip devre arasına 38-35 üstün girdi.

3'üncü çeyreğe OGM Ormanspor etkili başladı. Hücumda Paris, Leedham ile sayılar bulan konuk ekip, farkı 9 sayıya çıkardı: 35-44. Basit top kayıpları ile hücumda organize olamayan Botaş, sayı üretmekte zorlandı. OGM Ormanspor Nilay'ın basketi ile seriyi 11-0'a taşıdı. Çeyreğin ilk 4 dakikasında sayı üretemeyen Botaş'da, Mitchell ve Hollingsvorth'ün sayılarıyla fark 3 sayıya indi.

Son çeyreğin ilk dakikalarında her iki takımda hücumlardan boş döndü. Botaş Melis ve Mitchell ile sayılar buldu ve ilk periyodun ardından ilk kez öne geçti: 54-53. OGM Ormanspor'da Ogunbowale etkili oyunuyla farkı kapatarak takımını 59-63 öne geçirdi. Hücumda sayı üretmekte zorlanan ev sahibi Botaş'ta Melis'in farkı eriten 3'lüğüne karşılık pota altında Paris ve Robinson ile etkili olan ve sayı üreten OGM Ormanspor maçı 64-72 kazandı.

- Ankara