21.06.2019 11:10
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OGM Ormanspor, Aydanarığ ve Durur ile devam edecek

OGM Ormanspor, Aydanarığ ve Durur ile devam edecek

OGM Ormanspor Kulübü, erkek ve kadın basketbol takımlarının başantrenörleri Korhan Aydanarığ ve Alper Durur ile yeni sezonda da devam edecek.

OGM Ormanspor Kulübü, erkek ve kadın basketbol takımlarının başantrenörleri Korhan Aydanarığ ve Alper Durur ile yeni sezonda da devam edecek.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen erkek basketbol takımı için mevcut başantrenör Korhan Aydanarığ ile 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım için de geçen sezon görev yapan başantrenör Alper Durur ile söz kesildiği ifade edildi. Durur, 1 yıl daha kadın takımının başında bulunacak.
Kaynak: AA
basketbol , Spor

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