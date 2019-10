Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında C Grubu'nda mücadele eden OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi yarın konuk edecek.Ligin ilk haftasında deplasmanda İsveç 'in A3 Basket takımını 109-65 mağlup ederek C Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturan başkent temsilcisi, bu kez Polonya ekibiyle kozlarını paylaşacak.İki takım arasındaki mücadele, Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.