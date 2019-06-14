14.06.2019 19:08
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OGM Ormanspor kupasını aldı

OGM Ormanspor kupasını aldı

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor, Sigortam.Net İTÜ Basket'e 3-2 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor, Sigortam.Net İTÜ Basket'e 3-2 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Karşılaşmanın ardından maçın oynandığı M.Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda kupa töreni gerçekleştirildi.
Müsabakada rakibini 65-49 mağlup eden OGM Ormanspor, play-off şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın elinden aldı.
OGM Ormanspor'un kupayı kazanması salonda büyük bir coşku oluşturdu. Taraftarlar takımla birlikte şampiyonluk sevincini yaşadı.
Kaynak: AA
basketbol, Türkiye, Spor

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