Ogm Ormanspor - Mersin Büşükşehir Belediyespor: 62-58

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası D Grubu 4. haftasında Türk takımını karşı karşıya getiren maçta OGM Ormanspor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor
'u 62-58 yendi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan
), Alakbar Hasanov (Azerbaycan
), Xhelal Mumini (Kosova
) OGM Ormanspor: Copper 23, Nilay Kartaltepe, Gardner 31, Henry 4, Ruzickova 4, Miray Şahin, Özge Kavurmacıoğlu
, Damla Gezgin, Naile Çırak
Mersin Büşükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Petronyte 17, Cado 13, Mitchell 12, Walker 16, Melis Talay, Burcu Cigil, Melisa Korkmaz
1. Periyot: 14-14
Devre: 28-29
3. Periyot: 49-49
Beş faulle çıkan: 34.29 Ruzickova (OGM Ormanspor)
Avrupa,Büyükşehir Belediyespor,Mersin
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:32