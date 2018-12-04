Ogm Ormanspor, Rusya Deplasmanında

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası D Grubu 5. hafta maçında OGM Ormanspor, yarın deplasmanda Rusya
temsilcisi WBC Enisey'le karşılaşacak.
Rusya'nın Krasnoyarsk
kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 15.10'da başlayacak.
Gruptaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan OGM Ormanspor'un 7 puanı bulunuyor.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Türk ekibi, grupta aynı puana sahip WBC Enisey'in averajla önünde zirvede yer alıyor.
OGM Ormanspor, Ankara
'da yapılan maçta rakibini 82-74 mağlup etmişti.
basketbol,Avrupa,Rusya Federasyonu
04 Aralık 2018 Salı 10:56