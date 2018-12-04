04 Aralık 2018, 10:56
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Ogm Ormanspor, Rusya Deplasmanında

Ogm Ormanspor, Rusya Deplasmanında

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında OGM Ormanspor, yarın deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'le karşılaşacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında OGM Ormanspor, yarın deplasmanda Rusya temsilcisi WBC Enisey'le karşılaşacak.

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 15.10'da başlayacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan OGM Ormanspor'un 7 puanı bulunuyor.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Türk ekibi, grupta aynı puana sahip WBC Enisey'in averajla önünde zirvede yer alıyor.

OGM Ormanspor, Ankara'da yapılan maçta rakibini 82-74 mağlup etmişti. basketbol,Avrupa,Rusya Federasyonu
04 Aralık 2018 Salı 10:56



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