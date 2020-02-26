Haberler » Spor » OGM Ormansporlu Kikanovic, Fransa ekibi Monaco'ya döndü - Spor

OGM Ormansporlu Kikanovic, Fransa ekibi Monaco'ya döndü

OGM Ormanspor'un Bosna Hersekli basketbolcusu Elmedin Kikanovic, Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.

26.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:16OGM Ormansporlu Kikanovic, Fransa ekibi Monaco'ya döndü
OGM Ormanspor'un Bosna Hersekli basketbolcusu Elmedin Kikanovic, 'nın Monaco takımına transfer oldu.
Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pota altı oyuncusu Kikanovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Ülkesinde Sloboda Tuzla, Rusya'da Enisey, Fransa'da Nancy, Almanya'da ALBA Berlin formaları giyen Kikanovic, 2017-2019 yıllarında Monaco'da görev yaptıktan sonra sezon başında OGM Ormanspor'a imza atmıştı.
Kikanovic, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde maç başına 19,3 sayı, 7,2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Saraybosna, Fransa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:36:27