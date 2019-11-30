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"Öğren Dönüş" programı meyvelerini vermeye başladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Üretimdeki yalınlığı sağlayarak verimliliği artırdığımız zaman daha rekabetçi olacağız." ifadesini kullandı.

30.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:06
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Üretimdeki yalınlığı sağlayarak verimliliği artırdığımız zaman daha rekabetçi olacağız." ifadesini kullandı.
ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Öğren " programının ilk uygulamasının final sunumları ASO 1.OSB' de bulunan Model Fabrika'da gerçekleştirildi.
Burada bir konuşma yapan Özdebir, Model Fabrika ile kar etmeyi değil, firmalara kar ettirmeyi hedeflediklerini, Model Fabrika'nın, yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama olduğunu belirtti.
Özdebir, "Bütün işletmeler bu uygulamadan yararlanmalı. Bunun ülkemize yayılması lazım. Üretimdeki yalınlığı sağlayarak verimliliği artırdığımız zaman daha rekabetçi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı ise Niyazi Akdaş da proje fabrikada alınan eğitimlerle verimlilik artışında ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Özdebir, "Teknoloji üreten bir yapıda olmak için teknoloji ağırlıklı sanayiye, içinde teknoparkların olduğu modern OSB'lere ihtiyaç var. ASO 1. OSB olarak böyle bir bölge yaratma çabasındayız." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, verilen eğitimlerle firmalarda, israfları azaltma, sıfır hataya yaklaşma, hatayı bir daha tekrarlamama, talep miktarlarındaki ani değişimlere en hızlı şekilde tepki verebilme, tam zamanında üretme, sürekli iyileştirme düşünce tarzını benimseme, kaliteyi standart bir değer haline getirme konularında iyileşme sağlandığı, söz konusu programla bazı firmalar yeni yatırım yapmadan üretim hatlarında yüzde 140'lara varan verimlilik elde edildiği aktarıldı.

Ankara Sanayi Odası, ASO Başkanı, Dönüş, OSB, Ekonomi

Kaynak: AA

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