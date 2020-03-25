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Öğrenci Burslarında yeni dönem: internet destek bursu

Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs nedeniyle yapılacak uzaktan eğitim süresince ihtiyacı olan öğrencilerine internet destek bursu vermeye başlıyor.

25.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:48
Öğrenci Burslarında yeni dönem: internet destek bursu

Koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilen üniversiteler uzaktan eğitime ve çevrim içi yöntemlere başvururken imkânı olmayan öğrenciler için Boğaziçi Üniversitesi, öğrenci burslarına bir ekleme yaparak, internet destek bursu vermeye başladı.

6 Nisan'da eğitim-öğretime başlayacak olan Boğaziçi Üniversitesi'nde derslerin çevrim içi verilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Üniversitenin var olan altyapısı güçlendirilerek, çevrim içi eğitim platformuna yeni uygulamalar entegre edildi. Hafta boyunca eğiticinin eğitimi amacıyla uzaktan derslere rektör ve rektör yardımcıları dahil olmak üzere öğrenci olarak katılan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencilerine verecekleri dersler için hazırlıklarını tamamladı.

Bugüne kadar yurt, yemek, kitap, başarı gibi burslar sağlayan Üniversite bundan böyle ihtiyaç sahibi öğrencileri için de, KOVİD-19 önlemleri nedeniyle kampüslerden uzak eğitim görmek zorunda kalan, maddi nedenlerden internet edinme zorluğu olan öğrencilerine aylık 100 TL internet bursu sağlayacak. Yaklaşık 1300 öğrencinin dönemin tamamlanmasına kadar gerekebilecek 2 aylık destekten faydalanabileceği burs için kriterler belirlendi ve üniversitenin burs ofisi başvuruları almaya başladı.

Yeni burs türü için Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, "Kampüste ders verilememesi nedeniyle öğrencilerimizin birçoğu evlerinde bulunuyor ve derslere üniversite yerleşkeleri dışından katılacaklar. Bulundukları yerlerde altyapı yeterli olsa bile mali durumları bu ek masrafı kaldıramayabilecek çok başarılı öğrencilerimiz var. Yarının Türkiye'sinde çok büyük başarılara imza atacak bu gençlerimize sağlayacağımız bu küçük katkıyla derslerinden geri kalmamalarını amaçlıyoruz. Türkiye'nin en başarılı öğrencilerini mağdur etmemek için kampüslerde bulunamasalar da yemek bursları devam edecek. Bu bursu alanlar şimdi bir de internet destek bursuna başvuru imkânı kazanacak.

Boğaziçi Üniversitesi olarak elimizdeki imkânları paylaşırken, Boğaziçi dostlarını ve özellikle mezunlarımızı Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na yapacakları burs havuzu bağışlarıyla öğrencilerimizin bu zor dönemi nispeten kolay atlamalarını sağlayacak kampanyamızı desteklemeye çağırıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Boğazici Üniversitesi, Koronavirüs, Rektör, Güncel

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