Öğrenci Dostu Bir Üniversite: Balıkesir Üniversitesi

Kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Darulmuallimin'e uzanan ve resmi kuruluşu 1992'de gerçekleşen Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye'nin öncü üniversiteleri arasında yer alıyor. Uluslararası düzeyde faaliyet yürüten BAÜN, birçok farklı akademik alanda kendini kanıtlamış durumda. Köklü geçmişe sahip ve yeni kurulan eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran üniversite; çağdaş, yenilikçi, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim hizmeti sunan; örnek bir eğitim kurumu olarak Balıkesir'e ve ülkeye değer katmaya devam ediyor.

Ögrencilerin Gorüş ve Önerileri Dikkatle Değerlendiriliyor

12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ile 23 araştırma ve uygulama merkezi bulunan BAÜN'de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; üniversitenin tüm birimlerinin ve tüm öğrencilerinin kendileri için değerli ve eşit olduğunu ve bu doğrultuda öğrenciler ile üniversite üst yönetimini buluşturan "Öğrenci-Rektör Buluşmaları" programını düzenlediklerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. İlter KUŞ, dört defa yüz yüze, beşincisi ise salgın sürecinde "Evde Kalıyoruz, Ayrı Kalmıyoruz" anlayışıyla video konferans yöntemiyle gerçekleşen Öğrenci-Rektör Buluşmalarında, katılımcı yönetim anlayışıyla öğrencilerin tüm görüş ve önerilerini dikkatle değerlendirdiklerini ifade etti.

Üniversite tercih dönemlerinde öğrencilerden yoğun ilgi gördüklerini de söyleyen Prof. Dr. İlter KUŞ, "Üniversitemiz; eğitimde, bilimde, sanatta çağdaşlığı hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemiz, faaliyet gösterdiği her alanda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif kapasiteye sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Milli ve yerli duruşunu her platformda gösteren üniversitemizde öğrencilerimizin, mesleki bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında ülkemize ve tüm insanlığa faydalı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ahlaklı, bilgili, çalışkan ve üretken bireyler olmaları için de özen göstermekteyiz. Üniversitemizde eğitimin uluslararası nitelikte olduğunun belgesi olan Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (AKTS), Çift Anadal Programı (ÇAP) ve farklı birçok ülkedeki üniversitelerle gerçekleştirilen öğrenci değişim hareketi gibi olanaklarla, ayrıcalıklı bir eğitim fırsatı sunuluyor. Ayrıca başta şehit ve gazi çocuklarımız için olmak üzere sunmuş olduğumuz ücretsiz barınma ve beslenme gibi olanaklar da bulunuyor" dedi. - BALIKESİR