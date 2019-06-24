Öğrenci evinden başlayıp, sanat atölyesi açtılar

ESKİŞEHİR'de eğitim aldıkları Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tanışarak öğrenci evinde başladıkları plastik makyaj ve insan tenine yakın hareketli silikon heykellerle atölye kuran Onur Ata ve Osman Tetik, müze, tema park, dizi, film, reklam filmleri ile medikal sektöründe dikkat çeken tasarımlara imza attı. Kurdukları atölyede personel sayısını 8'e çıkaran iki arkadaş, siparişlere yetişemediklerini söyledi.

Kütahya'da üniversite öğrencisiyken tanışan Onur Ata ve Osman Tetik, 2'nci yıllarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçiş yaptı. Sinema Televizyon bölümündeki öğrenci arkadaşlarının ricası üzerine hurda malzemelerden bir ayı kostümü yapan iki arkadaş, bunu kısa sürede geliştirerek uzaktan kumanda edilen kostüm haline getirdi. Öğrencilerin başarılı tasarımları üzerine dönemin dekanı Bilgen Uzuner, Onur Ata ve Osman Tetik'i kendisi de heykeltıraş olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile tanıştırdı. Belediye bünyesinde 5 yıl çalışarak silikon heykeller yapan iki arkadaş istifa ederek kendi sanat atölyelerini kurdu. Öğrenci evinde başlayan hareketli insansı robotlar ve silikon heykeller konusunda uzmanlaşan Osman Tetik ve Onur Ata, 3 katlı atölyelerinde çalışan sayısını kısa sürede 8'e çıkardı. Sinema sektörünün yanı sıra reklam ve dizi çekimleri içinde hareketli robotların yanı sıra yapay organlar, yaralar, insan eli ve kolu ile insan maskeleri üretiyor.

Şirketin kurucu ortaklarından Osman Tetik (31), Onur Ata ile öğrenci evinde başladıkları tasarımlara şimdi sahip oldukları atölye de devam ettiklerini bazen siparişlere yetişemediklerini söyledi. Arkadaşlarının ricası üzerine yaptıkları ayı kostümünü geliştirerek bugünlere geldiklerini anlatan Tetik, "Onur ile öğrenciyken tanıştık. Kütahya'da beraber 2 yıl eğitim aldık daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçiş yaptık. Sinema televizyondaki arkadaşlarımız ayı kostümü istemişlerdi, bizde öğrenci bütçesiyle yaptık. Sonra bunu geliştirerek uzaktan kumanda edilen kostüm meydana getirdik. Bu öğrenciyken büyük bir adım oldu. Güzel Sanat Fakültesi'nin o dönem dekanı olan Bilgen Uzuner hocamız sayesinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile tanıştık. Belediyede 5 yıllık memuriyet sürecimiz oldu. Tecrübe olarak belediye bize çok katkı verdi. Kendimizi geliştirdik, sonrasında ayrılarak kendi atölyemizi kurduk. İki kişi başladığımız işte 8 personele ulaştık. Asistanlarımız, stajyerlerimiz, danışmanlarımız var. Sürekli bir aile gibi büyüyerek devam ediyoruz" dedi.

Şirketin diğer ortağı Onur Ata (31) ise özellikle müze ve sinema sektöründen çok sipariş aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kurduğumuz sanat atölyesinde, genellikle müzelere tema parklara ve özel isteğe göre farklı alanlara mekanik robotlar üretiyoruz. Robotların hareket mekanizmaları burada üretiliyor. Sinema ve dizi sektöründe aktif çalışmalarımız var. Kostüm ve plastik makyajlar yapıyoruz. Uzaktan kumanda edilebilir ya da programlanabilir giyilebilir kostümler üretiyoruz. Reklam çekimleri ve sinemalarda çok kullanıyorlar. Genellikle müşteri potansiyeli müze ve sinema sektörü var. Esneklikte silikon malzemeler kullanıyoruz. Çok ileri düzey gerçekçi maskelerde saçlar tek tek dikiliyor, makyaj ve mekanik aksamı yapıyoruz. İşin durumuna göre programlayıp hareket ettiriyoruz. Bir maske 3-4 hafta sürebiliyor. Bir şeyi oluşturduktan sonra onu izlemesi çok keyifli oluyor. Ekibimiz gittikçe büyüyor, bu işin Türkiye'de de yapıldığını göstermeye çalışıyoruz."

- Eskişehir

Kaynak: DHA