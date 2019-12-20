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Öğrenci evinden çıkan ufak kıvılcım tüm sosyal medyayı sardı

Son birkaç gün içinde sıkça adından söz ettirip, sosyal medyanın gündemine oturan, bir grup Türk öğrencinin tasarladığı sosyal platform, diğer benzer mecralara göre uyguladığı farklı politikalarla ve kadına yönelik siber zorbalığa karşı duyarlılığıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

20.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:19 Öğrenci evinden çıkan ufak kıvılcım tüm sosyal medyayı sardı

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan arkadaşlık platformları gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızı her alanda etkilemeye devam ediyor. Bugünlerde ülkemizdeki bir öğrenci evinden filizlenen fikir, sosyal medyanın gündemine otururken, tanışma uygulamalarına da yeni bir boyut kazandırdı.

Son birkaç gün içinde sıkça adından söz ettirip, sosyal medyanın gündemine oturan, bir grup Türk öğrencinin tasarladığı sosyal platform, diğer benzer mecralara göre uyguladığı farklı politikalarla ve kadına yönelik siber zorbalığa karşı duyarlılığıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Programın sosyal medyaya bomba etkisiyle düşmesinin asıl sebebi ise bu öğrencilerin 2 yıl boyunca sıfırdan kodlama öğrenerek yazdıkları programa bir iş adamı tarafından gelen teklif. Öğrencilerin yaptığı bu uygulamayı çok beğenen ancak öğrencilerin gerekli reklam bütçelerinin de olmadığının farkında olan iş adamı 20 bin tl gibi bir rakam teklif ederek uygulamayı satın almak istiyor. Yıllarca emek vererek harcadıkları uygulamayı çıkarmanın hayalini kuran gençler tarafından, sosyal medya ortamına aktarılan bu satın alma teklifi ve gerçekleşen diyaloglar #sakınsatmayınçocuklar hashtag' i altında Haluk Levent, Sefa Kındır, Süha Derbent gibi birçok ünlü ismin ve sosyal medya kullanıcılarının büyük desteğiyle ülke gündemine yerleşti.


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Kaynak: Bültenler

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