Öğrenci evini birlikte kuruyorlar

Balçova Belediyesi'nin "İhtiyacın yoksa al getir, İhtiyacın varsa al götür" sloganıyla açtığı Dayanışma Evi, kente okumak için gelen öğrencilerin en büyük destekçisi oluyor. İhtiyacı olmayan kişilerin kullanılabilir ev eşyalarını kabul eden Dayanışma Evi, Türkiye'nin farklı yerlerinden Balçova'ya üniversite eğitimi almak için gelen ve Balçova'da öğrenci evinde kalmaya başlayan öğrenciler ile irtibata geçiyor. Dayanışma Evi'nde kendisine uygun koltuk, buzdolabı, televizyon, halı gibi ev eşyası bulan öğrenciler, bu eşyaları ücretsiz olarak alıp evlerinde kullanıyor.

Dayanışma Evi'nin maddi imkanı iyi olmayan ailelere destek olmak amacıyla kurulduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Zaman içinde başka illerden gelen öğrencilerin de büyük zorluk yaşadığını gördük. Yeteri kadar Devlet Yurdu olmadığı için öğrenciler ev tutmak zorunda kalıyor. Kıt kanaat geçinen çocuklar ellerindekinin tamamını ev tutmak için harcayınca, eşya almaya çok imkanları olmuyor. Biz belediye olarak daha önce ilçemizde bir kız öğrenci yurdu yapmıştık. Ancak bu tabi ki yetmiyor. Biz de öğrencilerimizin sorununu çözmek için Dayanışma Evi'nden öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Dayanışma Evi'ne kullanmadıkları eşyaları veren vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Çalkaya "Balçova Halkı'nın gönlü çok zengindir. Dayanışma ruhunu çok iyi bilirler. Bu dayanışma evini açarken Balçovalılara güvendik, onlar da bizi mahcup etmedi. Eğitim alan çocuklarımız onların sayesinde bir nebze olsun daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Bundan sonra da tüm Balçova'nın desteğini bekliyoruz" diye konuştu. Üniversite öğrencilerini bir çok alanda destek olduklarının da altını çizen Başkan Çalkaya "çocuklarımızın iyi eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Balçova'ya gelince bizimle en kısa sürede tanışmalarını istiyoruz" diye konuştu.