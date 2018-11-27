Öğrenci Kardeşlerinin Eğitimi İçin Kazak Atkı ve Bere Ördüler

İHH Kütahya
Şubesi Gençlik kolları tarafından düzenlenen Kütahya'nın köylerinde okuyan öğrencilerin yararına "atkı, bere, kaban ve bot" kampanyasına küçük bir katkı da Aslanapa
'dan geldi.
Çorbada tuz olmak değildi derdimiz, tuz zerresi olabildik ise ne mutlu bize diye belirten Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan
, "Halk Eğitimi Merkezi
olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerine destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu kampanya için kursiyerlerimiz kendi elleriyle kazak, atkı ve bere ördüler. Yardım topladılar ve topladıkları bu yardımları Kütahya İHH Şubesi'ne teslim ettiler. Böylesi güzel bir düşünceyi hayata geçirmek için öncülük yapan usta öğreticimiz Mükerrem Selçuker'e ve değerli kursiyerlerine çok teşekkür ediyorum, gerçekleştirdikleri bu etkinlik her türlü takdiri hak ediyor" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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