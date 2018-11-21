Öğrenci Konaklamasına Yeni Nesil Yaklaşım!

Daha çok tercih edilmelerinin en önemli sebebi ise lokasyon, güvenlikle birlikte kalitesi ve güvenli olmalarının yanı sıra görsel bir zenginlik sunmaları ve bu yolla yeni, özgürlükçü ve özgün bir yaşam deneyimi sunmaları.

Öğrenci yurtları aile ve öğrencilerin beklentilerini karşılamak ve ev konforu sağlamak üzere rekabet ediyor. Bu noktada Ra Student Residence, eski mahalleye yeni adet getirerek, yeni nesil bir yaşam tarzı sunuyor. Öğrenci konaklamasına yepyeni ve sağlam bir çözüm getiriyor.

Güvenli, modern, rahatça yaşanabilecek daireleri ve sunduğu hizmetlerle adeta bir "öğrenci komünitesi" oluşturan Ra Student Residence, öğrencilere ev konforunun yanı sıra bünyesinde bulundurduğu fitness salonu, café, oyun salonu gibi hizmetlerle sağlıklı ve sosyal bir yaşam vadederken bir yandan da sorumluluk sahibi ve bağımsız bireyler olmalarında da rol oynuyor.

Ra Student Residence'te toplamda 136 daire bulunuyor.2+1, 1+1 ve stüdyo daire seçenekleriyle öğrencilere uygun alternatifler mevcut.

Ra Student Residence, özellikle Yeditepe ve Acıbadem Üniversitelerine yakınlığıyla, öğrencilere ideal bir yaşam sunuyor.