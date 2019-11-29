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Öğrenci kulüpleri Cumhuriyet Tarihi Müzesini ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri ile birlikte Cumhuriyet Tarihi Müzesini ziyaret etti.

29.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:27Öğrenci kulüpleri Cumhuriyet Tarihi Müzesini ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri ile birlikte Cumhuriyet Tarihi Müzesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Haluk Birsen ve öğrenci kulüplerinin temsilcileri, Cumhuriyet Tarihi Müzesinde yer alan eserleri inceledi. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Cumhuriyet Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Kemal Yakut, müze hakkında öğrencilere bilgi verdi. 2013 yılından bu yana kapalı olan Cumhuriyet Tarihi Müzesinin, çok kısa bir sürede yenilenerek tekrar hizmete girdiğini belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi:

"1 buçuk aylık gibi kısa bir sürede ve neredeyse beklenenden daha az maliyetle müzeyi Eskişehir halkına ve Türk milletine kazandırdık. Müzede, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve yakın döneme ait eserler yer almakta. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e ait özel eşyalar sergileniyor. Bunun yanı sıra karanlık odalarımız var. Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesini halkın hizmetine açtık." - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Güncel

Kaynak: İHA

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