Öğrenci Meclisi Başkanı Kılın'dan Başkan Öztürk'e Teşekkür Ziyareti

Erenler
Belediye Başkanı Cavit Öztürk
, 16. Dönem İl Öğrenci Meclisi Seçimlerinde İl Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilen Yaren Kılın'ı makamında ağırlayarak başarılarından dolayı plaket taktim etti.
Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk 16. Dönem İl Öğrenci Meclisi Seçimlerinde İl Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilen Yaren Kılın'ı ağırladı. AK Parti Erenler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Ensar Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarının da da eşlik ettiği ziyarette İl Öğrenci Meclisi Başkanlığına seçilen Yaren Kılın çalışmaları hakkında Başkan Öztürk'e bilgiler verdi. Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik
'in de bulunduğu ziyarette Başkan Öztürk ve Hasan Ali Çelik gençlik kolları teşkilatı yönetimi ve İl Öğrenci Meclisi Başkanı Kılın ile sohbet ederek Kılın'ı tebrik ettiler.
"Başkanımızın destekleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Başkan Öztürk'e teşekkür ziyaretinde bulunan Kılın yaptığı açıklamada, " Başkanımız sayesinde çalışmalarımızı sürdürdük ve kazandık. Bu sebeple teşekkür etmek ve daha sonraki çalışmalarımızı paylaşmak adına ziyarette bulunduk. İnşallah ilimizde faaliyetlerimiz geliştirmek adına gözle görülür başarılı çalışmalara imza atacağız" dedi.
"Türkiye
hep bir adım daha ileriye gidecektir"
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öztürk ise, "Bugün çok değerli misafirleri ağırlıyorum. Başta kadim dostumuz Hasan Ali Çelik'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sakarya
Öğrenci Meclisi Başkanı seçilen Yaren kızımızı tebrik ediyorum. Emeği geçen İl ve İlçe gençlik kollarımızın müthiş bir çalışma yürüttüler teşkilat Başkan ve Başkan yardımcılarına da çalışmalarında başarılar diliyorum. Pırıl pırıl gençlerimiz sayesinde Türkiye hep bir adım daha ileriye gidecektir " diye konuştu. Başkan Öztürk başarılarından dolayı Yaren Kılın'a plaket taktim etti.
(RŞ-İÇ)
. - SAKARYA
Hasan Ali Çelik,Cavit Öztürk,Erenler
14 Aralık 2018 Cuma 16:09