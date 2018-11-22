Uçak Kazasında Can Veren Pilot Merve'nin Babası: Ben Sizi Düğününe Çağıracaktım, Siz Cenazesine Geldiniz

Denizli'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci pilot Merve Altun'un cenazesi helallik alınmak üzere baba ocağı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde toprağa verildi. Burada düzenlenen törende, kızının acısına dayanamayan baba Sefer Altun, "Ben sizi düğününe çağıracaktım, siz cenazesine geldiniz" dedi.

UÇAK KAZASINDA CAN VERDİ

Aydın'daki bir uçuş akademisine ait uçağın eğitim için havalanmasının ardından Merkezefendi ilçesi Başkarcı Bölgesinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Altun'un cenazesi baba ocağına getirildi.

CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Aydın'da düzenlenen törenin ardından dün gece Konya Akşehir Devlet Hastanesi morguna getirildi. Bu sabah itibari ile Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Merve Altun'un naaşı ilk olarak baba ocağı olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakasinek Köyü meydanına getirildi.

"BEN SİZİ DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAKTIM, SİZ CENAZESİNE GELDİNİZ"

Burada yakınları ve arkadaşlarından alınan helallik sonra öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Bu sırada kızının acısına dayanamayan baba Sefer Altun, çevredekilere "Ben sizi düğününe çağıracaktım, siz cenazesine geldiniz" dedi.

Öte yandan kılınan cenaze namazı sonrası Altun'un naaşı Yakasinek Köyü aile kabristanına defnedildi.