Öğrenci Sağlığı ve İlk Yardım Konferansı Düzenlendi

Kaynak: İHA

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Öğrenci Sağlığı ve İlk Yardım konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaaddin Polat katıldı.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konferansa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Zelyurt ile öğrenciler katıldı.Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaaddin Polat, konuşmasında Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve liselerde 16 milyondan fazla öğrenciye 500 binden fazla öğretmen tarafından eğitim ve öğretim hizmeti verildiğini belirterek "Okullardaki öğrenci öğretmen ve personelle birlikte nüfusumuzun en az beşte biri okullarla doğrudan etkileşim halindedir" ifadelerin yer verdi. Okullardaki öğrenci yoğunluğundan bahseden Polat, 'Öğrenci sağlığı, okul çevresi, sağlık eğitimi ve okul çalışanlarının sağlığı' olmak üzere 4 boyutunun bulunduğunu belirterek bu unsurların sağlıklı bir okul için şart olduğunu dile getirdi. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki farkları anlatan Polat şunları söyledi:"İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda bir sağlıkçı gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç olmaksızın eldeki imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamadır. Acil tedavi ise hasta ve yaralılara ambulans veya acil tedavi ünitelerinde doktor ve sağlık personeli tarafından ilaç ve tıbbi malzemelerle yapılan uygulamadır."Programın sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri tarafından konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Alaaddin Polat'a çiçek takdim edildi. - MALATYA