Öğrenci sayısı azaldı, rekor yine bu okulda

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın ilkokula başlama yaşını bu yıldan itibaren 66 aydan 69 aya çıkarması sonucu, Türkiye 'nin en kalabalık ilkokulu konumunda bulunan Avcılar 'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda öğrenci sayısı 5 bin 300'den 4 bin 834'e geriledi. Bunun etkisi ile geçen yıl 67 ilçe nüfusundan kalabalık okulun öğrenci sayısı yine de 45 ilçe nüfusundan fazla oldu.Yoğun göçün görüldüğü Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde artan nüfus karşısında yetersiz olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda geçen yıl 5 bin 300 öğrenci eğitim görürken, okula başlama yaşının 3 ay geriye çekilmesinin etkisi ile öğrenci sayısında az da olsa düşüş oldu. Bölgedeki tek ilkokul konumundaki Leyla Bayram'a kayıt edilen öğrenci sayısı 5 binin altına 4 bin 834'e düştü. Okul Müdürü İsmail Akçay, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı uğurlu olmasını dilediğini belirtirken, şöyle dedi:"Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu olarak biz de yeni öğretim yılına hazırız. 66 ay düzenlemesi nedeniyle hala Türkiye 4 bin 834 öğrencimiz var. Bunların 491'i Suriyeli. Bunların yanı sıra Mısır, Tacikistan, Azerbeycan, ve Iraklı öğrencilerimiz var. 142 öğretmen kadromuzla yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. öğrencimizle, ikili öğretimde,1 A'dan 1 V'ye olan toplam 100 sınıfta 40-45 öğrenci ortalamamız ile yeni ders yılına ile hazırız."Sabahçı öğrencilerin dersten çıktığı ve öğlenci öğrencilerin derse girdiği 12.00-13.00 saatleri arasında velilerin de akın etmesi ile yaklaşık 10 bin kişinin gelip-gittiği okul bahçesi miting alanına dönerken, okulun her köşesi güvenlik kameraları ile gözetleniyor. Okula başlama yaşının geri çekilmesi ile birlikte Suriyeli öğrenci sayısı da 700'lerden yaklaşık 500'e düştü. Okul ve bahçesinde sertifikalı 4 güvenlik görevlisi olan okuldaki öğretmenler, zorluklara rağmen "Hazırız" dedi.

BÖLGEYE YENİ OKUL 7 AY SONRA

Avcılar Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, bakanlığın ilkokula başlama yaşını 3 ay geriye çekmesi ile Leyla Bayram İlkokulu'nda da öğrenci sayısının kısmen de olsa azaldığını söyledi. Yıldız, sorunun çözümü için çaba harcandığını belirterek şöyle dedi:

"Bölgemizdeki yoğunluğu ve öğrencilerin velilerin beklentilerini göz önüne alarak burada yeni bir okul yapmak için çalışmalara başlamıştık. İstanbul Valiliği, 1 ilkokul ve 1 ortaokul yapımı için çalışmaları başlattı. Yeşilkent Mahallesi'nde bir değil iki okulun yapım çalışmaları başladı. Yapım şirketi ile görüşmeleri yapıyoruz. Harfiyatı alındı. Kazık çalışmaları yapılacak. 7 aylık süre içerisinde okul inşaatının tamamlanacağını umuyoruz. Böylece Leyla Bayram İlkokulu ve hemen yanındaki Nihat Çandarlı Ortaokulu'nun yükü yüzde 30 oranında hafifleyecek."



TAM 50 İLÇE NÜFUSUNDAN FAZLA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenci sayısı, bu yıl 49 ilçe nüfusundan fazla bulunuyor. Bu ilçeler ve nüfusları şöyle;

1- Laçin (Çorum-4.770), 2- Çandır (Yozgat-4.597)- 3- Aksu(Isparta-4.533), 4- Pazaryolu (Erzurum-4.501), 5-Derbent (Konya-4.455), 6-Doğanyol (Malatya-4.420), 7-Kazımkarabekir (Karaman-4.407), 8-Halkapınar (Konya-4.354), 9-Tillo (Siirt-4.310), 10-Bayramören (Çankırı-4.258),11- Abana (Kastamonu-4.248), 12-Akçakent (Kırşehir-4.229), 13-Dernekpazarı (Trabzon-4.204), 14-Gölova (Sivas-4.176), 15-Boğazkale (Çorum-4.175), 16-Hanönü (Kastamonu-4.156), 17-Seydiler (Kastamonu-4.143), 18-Hamamözü (Amasya-3.955), 19-Karakeçili (Kırıkkale-3.810), 20-Pülümür (Tunceli-3.760), 21-Başyayla (Karaman-3.717), 22-İbradı (Antalya-3.618), 23-Evren (Ankara-3.606), 24-Nazımiye (Tunceli-3.599), 25-Pehlivanköy (Kırklareli-3.565), 26-Doğanşar (Sivas-3.401), 27-Mihalgazi (Eskişehir-3.373), 28-Kemer (Burdur-3.281), 29-Kıbrıscık (Bolu-3.220), 30-Ağlı (Kastamonu-3.196), 31-Çelebi (Kırıkkale-3.024), 32-Bozcaada (Çanakkale-3.023), 33- Dumlupınar (Kütahya-2.999), 34-İnhisar (Bilecik-2.981), 35-Yenipazar (Bilecik-2.965), 36-Yedisu (Bingöl-2.877), 37-Hemşin (Rize-2.817), 38-Ağın (Elazığ-2.776), 39-Kızılören (Afyonkarahisar-2.463), 40-Otlukbeli (Erzincan-2.437), 41-Kofçaz (Kırklareli-2.368), 42-Yenişarbademli (Isparta-2.300), 43-Han (Eskişehir-2.272), 44-Yayladere (Bingöl-2.139), 45- Yalıhüyük (Konya-1.785).





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