Öğrenci Servisi Çöken Yola Saplandı

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle çöken yola saplanan öğrenci servisi, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi
Alaattin Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle çökmeler meydana geldi. Sabah
öğrencileri okula götüren 59 J 2230 plakalı servis aracı, çöken yola saplandı.
Olay yerine polis ve çekici araç sevk edildi. Öğrenci servisi, saplandığı yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.
Bu arada servisteki öğrenciler okullarına başka bir araçla gönderildi.
Bahçelievler Mahallesi,Kapaklı,Tekirdağ
11 Aralık 2018 Salı 10:39