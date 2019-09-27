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Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti.

27.09.2019 15:40Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada yaralanan 5'i öğrenci 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 öğrenci ise askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
(İHA)

Derecik, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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