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Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralıHAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti.

27.09.2019 23:44
Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada yaralanan 5'i öğrenci 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 öğrenci ise askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Hakkari, Derecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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