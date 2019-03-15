15 Mart 2019, 18:21
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Öğrenci Servisi Devrildi: 5 Yaralı

Öğrenci Servisi Devrildi: 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Malkara- Sağlamtaş yolu Çınarlıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Göksu yönetimindeki 59 J 7066 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Göksü ve aralarında öğrenci ve öğretmenin bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Hüseyin Tayyar/İHA) Sağlamtaş, Tekirdağ, Malkara, Güncel
Kaynak: İHA