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Öğrenci servisi devrildi: 8'i çocuk 10 yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsündeki 8'i çocuk 10 kişi yaralandı.

03.08.2019 11:26 Öğrenci servisi devrildi: 8'i çocuk 10 yaralı
Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsündeki 8'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp şarampole devrildi. Devrilen minibüsün şoförü ve 8 zihinsel engelli öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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