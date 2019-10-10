Haberler » Güncel » Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)VALİ AYHAN'DAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARETSivas'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Numune Hastanesi'ne giderek...

10.10.2019 18:42
Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)
VALİ AYHAN'DAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Sivas'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Numune Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Numune Hastanesi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Akıncı Üssü davası
19:21 'Biyoetanol Projesi' çalışmaları iki ülkede aynı anda devam ediyor
19:22 Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek
19:26 Pompeo, Suudi Savunma Bakanı Yardımcısı bin Selman'la görüştü
19:25 İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı
19:25 Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek hayatını kaybetti
19:20 Vali Gürel, iş adamları ile bir araya geldi
10.10.2019 19:30:17