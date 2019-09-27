Haberler » 3. Sayfa » Haber

Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 11 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

27.09.2019 18:33Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 11 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, taşımalı eğitim kapsamında Pervane Mahallesi'ne gitmekte olan Hüseyin Arslantürk yönetimindeki 61 S 5662 plakalı öğrenci servisi, Araklı-Bayburt karayolunda Ömer Bayram yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile çarpıştı. Kazada servis minibüsünde bulunan 7'si öğrenci 10 kişi ve iş makinesi operatörü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:09 Nehre düşen köpek itfaiyeye zor anlar yaşattı
23:07 Otoban hırsızları Ankara Emniyeti'nden kaçamadı
22:54 İzmir'de feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
22:30 Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü
22:28 Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: "Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama bu sonun ne...
22:25 Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı
22:15 8 parçaya bölünen emlakçının katil zanlısından kan donduran ifade: "Murat bana cesedi yok etmemiz...