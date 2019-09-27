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Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 11 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

27.09.2019 18:41Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 11 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, taşımalı eğitim kapsamında Pervane Mahallesi'ne gitmekte olan Hüseyin Arslantürk yönetimindeki 61 S 5662 plakalı öğrenci servisi, Araklı-Bayburt karayolunda Ömer Bayram yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile çarpıştı. Kazada servis minibüsünde bulunan 7'si öğrenci 10 kişi ve iş makinesi operatörü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Trabzon, Araklı, Güncel

Kaynak: İHA

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