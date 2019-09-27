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Öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11'e yükseldi

Öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11'e yükseldiTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 11'e yükseldi.

27.09.2019 20:13
Öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11'e yükseldi
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 11'e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Araklı- Bayburt karayolunda taşımalı eğitimle Pervane mahallesine gitmekte olan Hüseyin Arslantürk yönetimindeki 61 S 5662 plakalı öğrenci servisi ile Ömer Bayram yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada servis minibüsü içerisinde bulunan 7'si öğrenci 10 kişi ve iş makinesi operatörü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından öğrenci servisi ve iş makinesinde bulunan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası Araklı-Bayburt karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Karayolu araçların yoldan kaldırılmasıyla kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11'e yükseldi

Bayburt, Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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