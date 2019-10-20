Haberler » 3. Sayfa » Öğrenci servisi ile iş yeri soymaya çalışan hırsızların polis tarafından yakalanma anı kamerada

Öğrenci servisi ile iş yeri soymaya çalışan hırsızların polis tarafından yakalanma anı kamerada

Öğrenci servisi ile iş yeri soymaya çalışan hırsızların polis tarafından yakalanma anı kamerada Plakasız okul taşıtıyla hırsızlık yapmaya çalıştılarİSTANBUL - İstanbul'da plakasız öğrenci servisi ile iş yerini soymaya çalışan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

20.10.2019 14:19
Öğrenci servisi ile iş yeri soymaya çalışan hırsızların polis tarafından yakalanma anı kamerada
Plakasız okul taşıtıyla hırsızlık yapmaya çalıştılar
İSTANBUL - İstanbul'da plakasız öğrenci servisi ile iş yerini soymaya çalışan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli' de bir iş yerine plakasız öğrenci servisi ile gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarini alan polis harekete geçti .Yapılan operasyon sonrası iş yerinde kıstırılan şüpheliler kıskıvrak yakalandı .Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yakalanma anı kamerada
Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine geliyor. Ardından içlerinden biri kameranın açısını değiştirmeye çalışıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına alıyor.
Öğrenci servisi ile iş yeri soymaya çalışan hırsızların polis tarafından yakalanma anı kamerada

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:54 Otomobil önündeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
15:52 Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı
15:40 Pamuk fabrikasında çıkan yangında 110 ton pamuk kullanılamaz hale geldi
15:28 Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
15:25 Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı
15:24 Konya'da tüfekli, bıçaklı kavga: 6 yaralı
15:11 Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
20.10.2019 16:01:36