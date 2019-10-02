Öğrenci servisi ile otomobilin çarpışma anı kamerada

DİYARBAKIR'da, lise öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: DHA
Kaza, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Dicle Kız Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan Servet Koyun'un kullandığı 21 S 0650 plakalı servis minibüsü, Mehmet Akçakaya yönetimindeki 63 M 5269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla gelen sağlık görevlileri, tedbir amacıyla öğrencilerin sağlık durumunu kontrol etti. Kaza anının ise sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.