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Öğrenci servisi kaza yaptı: 8'i öğrenci 9 yaralı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 8'i öğrenci 9 yaralıSİVAS - Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

10.10.2019 19:02
Öğrenci servisi kaza yaptı: 8'i öğrenci 9 yaralı
SİVAS - Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ta Huzur Mahallesi 37. Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 58 S 0106 plakalı öğrenci servisi ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden M.T. ve serviste bulunan 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yararılar Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan hastanelere giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.
Öğrenci servisi kaza yaptı: 8'i öğrenci 9 yaralı

Huzur Mahallesi, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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