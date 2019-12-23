Haberler » 3. Sayfa » Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama - Haberler

Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı.

23.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:39 Öğrenci servisi kazasında 2 tutuklama
'un ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı.

Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüsünün savrulup takla atması sonucu yaşanan kazada araç içerisinde bulunan Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Zülal Işıl Çörtük ve Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Batuhan Yılmaz (16) hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası kazayla ilgili soruşturma kapsamında Dursun P. ve İsmet B. gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar sonrası savcının itirazı sonucu yeniden gözaltına alınan iki şahıs Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Dursun P. ve İsmet B. tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı - Haberler
12:29   Haliliye'de kadınlar ücretsiz kursta meslek ediniyor - Haberler
12:29   Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Başkan Şahin'i ziyaret etti - Haberler
12:28   BEY-DER'in 12. olağan genel kongresi yapıldı - Haberler
12:27   (Özel) Rüzgarın uçurduğu çatının parçaları aracın tavanına ok gibi saplandı - Haberler
11:54   Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız - Haberler
11:52   Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu - Haberler
11:51   Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı - Haberler
11:50   Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü öldürdü - Haberler
11:49   4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haberler
23.12.2019 12:44:49