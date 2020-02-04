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Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

04.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı
'ın ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - VAN

Kozluca, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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