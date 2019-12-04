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Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 11 yaralı

Hakkari'nin Oğul köyünde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 11 öğrenci de yaralandı.

04.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:29Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 11 yaralı
'nin Oğul köyünde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 11 öğrenci de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde merkeze 20 kilometre mesafedeki Oğul köyü Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. C.T. yönetimindeki okul servisi, bilinmeyen bir sebepten dolayı şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 55 yaşındaki S.T. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile 11 öğrenci de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü C.T., kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan durumu ağır olan bir öğrenci Van'a sevk edilirken, diğer 10 öğrencinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kazanın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisinin önüne akın etti.

Kazada hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerinin ardından Oğul köyünde toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor. - HAKKARİ

Hakkari, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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