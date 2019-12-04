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Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Hakkari'de öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bazı öğrenciler de yaralandı.

04.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:51Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
'de öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, bazı öğrenciler de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Oğul köyü yakınlarında meydana geldi. Öğrencileri okula taşıyan ve içinde ailelerin de bulunduğu öğrenci servisi, belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlanarak yüksek gelirim elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü C.T. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybederken, bazı öğrenciler de yaralandı.
Kazayı öğrenen çok sayıda vatandaşın hastaneye akın etmesi ile birlikte çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.
(Feyzullah Taş-Mimar Kaya/İHA)

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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