Öğrenci servisi şoförü alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan öğrenci servisi şoförünün ehliyetine el konuldu.
10.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:36
Edirne 'nin Keşan ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalanan öğrenci servisi şoförünün ehliyetine el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Alaattin Önen Caddesi'nde Y.O. idaresinde içerisinde anaokulu öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsünü durduran ekipler, sürücünün 1,45 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1539 lira, aracın muayenesinin yapılmaması nedeniyle de 288 lira ceza yazıldı.
Sürücü Y.O'nun ehliyetine daha önce de alkollüyken öğrenci servisi kullanmaktan 6 ay el konulduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Alaattin Önen Caddesi'nde Y.O. idaresinde içerisinde anaokulu öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsünü durduran ekipler, sürücünün 1,45 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1539 lira, aracın muayenesinin yapılmaması nedeniyle de 288 lira ceza yazıldı.
Sürücü Y.O'nun ehliyetine daha önce de alkollüyken öğrenci servisi kullanmaktan 6 ay el konulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Öğrenci servisi şoförü alkollü araç kullanmaktan ikinci kez yakalandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek