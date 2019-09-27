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Öğrenci servisi sürücülerine eğitim

Amasya'nın Taşova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde öğrenci servis sürücülerine eğitim verildi.

27.09.2019 15:50Öğrenci servisi sürücülerine eğitim
Amasya'nın Taşova ve Gümüşhacıköy ilçelerinde öğrenci servis sürücülerine eğitim verildi.
Taşova'da İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci taşıyan servis sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Başgül, öğretmenevinde düzenlenen seminerde, okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından bu tarz eğitimleri önemsediklerini söyledi.
Seminerde sürücülere trafik kuralları, cezalar, öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim şekli konularında bilgi verildi.

Seminere okul müdürleri ve sürücüler katıldı.
Gümüşhacıköy
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe Halk Kütüphanesinde eğitim gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, burada yaptığı konuşmada, okul servis araçlarında görevli personelin yaptıkları işin sorumluluğunun bilincinde olmaları açısından eğitimleri önemsediklerini söyledi.
Seminerde şoförlere trafik kuralları, cezalar, öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişim şekli konusunda bilgi aktarıldı.

Gümüşhacıköy, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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