Öğrenci servisi, trafik ışığı ve tabelaya çarpıp refüje çıktı: 7 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, trafik ışığı ve tabelaya çarparak refüje çıktı. Ağaca çarparak durabilen minibüsteki 7 öğrenci yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıKaza, akşam saatlerinde Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesindeki özel okuldan aldığı ortaokul ve lise öğrencilerini Bodrum'a getiren Orhan Kaçar yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Kızılağaç Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik ışığı ve tabelaya çarparak refüje girdi. İçinde 14'ü öğrenci 16 kişinin olduğu minibüs, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Ağaç, çarpmanın şiddetiyle devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralandığını belirledikleri 7 öğrenciden 5'ine ayakta müdahale ederken, 2 ortaokul öğrencisi ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA